Учёные выяснили, насколько гениальность человека зависит от его генов

Специалисты проанализировали последовательности ДНК, доступные в ходе более раннего исследования, завершённого в 2023 году. Они рассчитали «полигенный показатель», то есть показатель предрасположенности человека к определённой черте или определённому поведению. В частности, они учитывали способность синхронизации ритмов, тесно связанную с музыкальностью.

Полученные результаты были опубликованы в журнале Current Biology. Интересно, что Бетховен, один из самых знаменитых музыкантов в истории, имел ничем не примечательный полигенный показатель общей музыкальности по сравнению с выборками из Каролинского института в Швеции и Университета Вандербильта в США. Правда, способность к синхронизации ритмов может напрямую не затрагивать композиторские навыки Бетховена, поэтому данный результат не является неожиданным.