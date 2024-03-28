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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 марта 2024, 05:15
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Учёные выяснили, насколько гениальность человека зависит от его генов

На примере Бетховена
Международная группа исследователей, в том числе из Института эмпирической эстетики Макса Планка (MPIEA) во Франкфурте-на-Майне (Германия) и Института психолингвистики (MPI-PL) в Неймегене (Нидерланды), проанализировала ДНК Людвига ван Бетховена, чтобы изучить его генетические особенности и предрасположенность к музыке. Вот какие результаты получились.

Специалисты проанализировали последовательности ДНК, доступные в ходе более раннего исследования, завершённого в 2023 году. Они рассчитали «полигенный показатель», то есть показатель предрасположенности человека к определённой черте или определённому поведению. В частности, они учитывали способность синхронизации ритмов, тесно связанную с музыкальностью.

Полученные результаты были опубликованы в журнале Current Biology. Интересно, что Бетховен, один из самых знаменитых музыкантов в истории, имел ничем не примечательный полигенный показатель общей музыкальности по сравнению с выборками из Каролинского института в Швеции и Университета Вандербильта в США. Правда, способность к синхронизации ритмов может напрямую не затрагивать композиторские навыки Бетховена, поэтому данный результат не является неожиданным.

Учёные выяснили, насколько гениальность человека зависит от его генов
© MPIEA / F. Bernoully

Очевидно, что на основании низкой полигенности Бетховена было бы неправильно заключить, что он обладал обычными музыкальными способностями. Но это доказывает, что нужно скептически относиться к утверждениям о том, что при помощи генетического теста можно определить одарённость человека.

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