Учёные выяснили, насколько гениальность человека зависит от его генов

Учёные выяснили, насколько гениальность человека зависит от его геновНа примере Бетховена
Специалисты проанализировали последовательности ДНК, доступные в ходе более раннего исследования, завершённого в 2023 году. Они рассчитали «полигенный показатель», то есть показатель предрасположенности человека к определённой черте или определённому поведению. В частности, они учитывали способность синхронизации ритмов, тесно связанную с музыкальностью.
Полученные результаты были опубликованы в журнале Current Biology. Интересно, что Бетховен, один из самых знаменитых музыкантов в истории, имел ничем не примечательный полигенный показатель общей музыкальности по сравнению с выборками из Каролинского института в Швеции и Университета Вандербильта в США. Правда, способность к синхронизации ритмов может напрямую не затрагивать композиторские навыки Бетховена, поэтому данный результат не является неожиданным.
Очевидно, что на основании низкой полигенности Бетховена было бы неправильно заключить, что он обладал обычными музыкальными способностями. Но это доказывает, что нужно скептически относиться к утверждениям о том, что при помощи генетического теста можно определить одарённость человека.
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