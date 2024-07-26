Учёные выяснили, насколько сильно гены влияют на поведение людей

Учёные с 1950-х годов изучают влияние генов на здоровье человека. Нередко они забывают, что генетика способна воздействовать и на психологию людей.

Теория генетического конфликта предполагает, что хотя наши гены смешиваются, чтобы сделать нас теми, кто мы есть, они сохраняют маркеры, указывающие на то, от мамы они или от папы. В результате гены либо взаимодействуют, либо вступают в конфликт друг с другом. Исследования, посвящённые этой теме, в основном сосредоточены на беременности.

Материнские и отцовские гены обычно имеют разные идеальные стратегии роста и развития. Но когда они не находят компромисс, это может привести к физическим и умственным недостаткам у ребёнка или даже выкидышу.