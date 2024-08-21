Раскрыто, опасно ли целовать домашних животных

Вероятность заражения перечисленными выше болезнями чаще всего преувеличена. И это важно понимать. То есть возникают эти заболевания обычно не при контакте с питомцами, а при других обстоятельствах.

Кроме того, многие домашние животные не любят поцелуи и они им не приносят никакого удовольствия.

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