Учёные выяснили, опасны ли вакцинированные и заражённые COVID-19 люди для окружающих

Учёные выяснили, опасны ли вакцинированные и заражённые COVID-19 люди для окружающихОб этом рассказал автор The Atlantic
Согласно недавним исследованиям, утверждает автор, привитые пациенты с ковидом распространяют его реже. Связано это с тем, что у таких людей шансов подхватить COVID-19 гораздо меньше. Центр контроля и профилактики заболеваемости в сентябре обнаружил, что на одного вакцинированного человека с положительным тестом на инфекцию приходится шестеро непривитых.
Также существуют два ещё не рецензированных исследования, которые, по словам Росса Кедла, профессор иммунологии Университета Колорадо, подтверждают эти факты. Так, одно из них демонстрирует, что доля привитых в Провинтауне, которые передали другим вирус, мала в сравнении со всеми остальными. Другое же - проведённое британскими учёными - свидетельствует о том, что вакцины Pfizer и AstraZeneca снижают заражение после прорывных заболеваний.
В Нидерландах учёные тоже провели исследование на эту тему. Оно показало, что привитые пациенты переносят менее заразные частицы вируса. Правда, это исследование пока не рецензировано.
К такому же выводу пришли, например, в Иллинойском университете в Урбана-Шампейне. Согласно опубликованной по результатам исследования статье, вакцинированные не только выделяют меньше вируса в принципе, но и прекращают его распространять раньше непривитых, а ещё выделяемые ими частицы менее заразны. А голландское исследование демонстрирует, что в привитых семьях передача ковида уменьшилась на 63 процента, в то время как другие специалисты разницы между привитыми и непривитыми не обнаружили.
Вместе с тем единой точки зрения по поводу того, в какой степени прохождение вакцинации помогает снизить риск передачи инфекции, сейчас нет.
Однако учёные заявляют: лучшая защита от передачи вируса и заражения им - прививка.