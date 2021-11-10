Учёные выяснили, опасны ли вакцинированные и заражённые COVID-19 люди для окружающих

В Нидерландах учёные тоже провели исследование на эту тему. Оно показало, что привитые пациенты переносят менее заразные частицы вируса. Правда, это исследование пока не рецензировано.

К такому же выводу пришли, например, в Иллинойском университете в Урбана-Шампейне. Согласно опубликованной по результатам исследования статье, вакцинированные не только выделяют меньше вируса в принципе, но и прекращают его распространять раньше непривитых, а ещё выделяемые ими частицы менее заразны. А голландское исследование демонстрирует, что в привитых семьях передача ковида уменьшилась на 63 процента, в то время как другие специалисты разницы между привитыми и непривитыми не обнаружили.

Вместе с тем единой точки зрения по поводу того, в какой степени прохождение вакцинации помогает снизить риск передачи инфекции, сейчас нет.

Однако учёные заявляют: лучшая защита от передачи вируса и заражения им - прививка.