Учёные выяснили, почему алкоголь делает нас агрессивнее

Оказалось, что люди, которые употребляли алкоголь, были менее чувствительны к ударам током во время эксперимента. Чем выше была их переносимость физической боли, тем выше был их уровень агрессии с точки зрения интенсивности и продолжительности ударов током, которые они были готовы нанести противнику.

Концентрация алкоголя в крови у участников составляла в среднем от 0,095% до 0,11%. Это немного выше допустимого предела в большинстве штатов Америки — 0,08%.

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