Учёные выяснили, почему алкоголь делает нас агрессивнее

Учёные выяснили, почему алкоголь делает нас агрессивнееЭто доказало новое исследование
В ходе нового исследования учёные обнаружили, что чем меньше боли испытывали участники после употребления алкоголя, тем большую боль они были готовы причинить другому человеку.
Всего специалисты провели два независимых эксперимента. В одном участвовали 543 человека, а в другом — 327. Все из них сообщили, что употребляют за раз 3−4 алкогольных напитка минимум раз в месяц.
Оказалось, что люди, которые употребляли алкоголь, были менее чувствительны к ударам током во время эксперимента. Чем выше была их переносимость физической боли, тем выше был их уровень агрессии с точки зрения интенсивности и продолжительности ударов током, которые они были готовы нанести противнику.
Концентрация алкоголя в крови у участников составляла в среднем от 0,095% до 0,11%. Это немного выше допустимого предела в большинстве штатов Америки — 0,08%.
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