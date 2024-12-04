Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 декабря 2024, 00:45
1 мин.

Учёные выяснили, почему алкоголь делает нас агрессивнее

Это доказало новое исследование
Согласно результатам новой научной работы, способность алкоголя повышать болевой порог людей — одна из причин, почему мы становимся агрессивнее после употребления спиртного. Об этом говорится в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.
Учёные выяснили, почему алкоголь делает нас агрессивнее
© Unsplash/CC0 Public Domain

В ходе нового исследования учёные обнаружили, что чем меньше боли испытывали участники после употребления алкоголя, тем большую боль они были готовы причинить другому человеку.

Всего специалисты провели два независимых эксперимента. В одном участвовали 543 человека, а в другом — 327. Все из них сообщили, что употребляют за раз 3−4 алкогольных напитка минимум раз в месяц.

Учёные выяснили, почему алкоголь делает нас агрессивнее
© Elev8 Centers

Оказалось, что люди, которые употребляли алкоголь, были менее чувствительны к ударам током во время эксперимента. Чем выше была их переносимость физической боли, тем выше был их уровень агрессии с точки зрения интенсивности и продолжительности ударов током, которые они были готовы нанести противнику.

Концентрация алкоголя в крови у участников составляла в среднем от 0,095% до 0,11%. Это немного выше допустимого предела в большинстве штатов Америки — 0,08%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.