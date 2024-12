Учёные выяснили, почему алкоголь делает нас агрессивнее

Это доказало новое исследование

Согласно результатам новой научной работы, способность алкоголя повышать болевой порог людей — одна из причин, почему мы становимся агрессивнее после употребления спиртного. Об этом говорится в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.