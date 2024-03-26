Рейтинги в отчёте о счастье основаны на ответах на единственный вопрос всемирного опроса Gallup. Людям предлагают представить лестницу со ступенями, пронумерованными от 0 внизу до 10 вверху. Вершина лестницы представляет лучшую возможную жизнь, а нижняя часть лестницы — худшую. Далее идёт сам вопрос: «На какой ступеньке лестницы, по вашему мнению, вы лично находитесь в настоящее время?»

Например, люди в Афганистане в среднем не добираются и до второй ступеньки, а у финны чаще всего выбирают восьмую ступеньку.

Однако Крыс и другие учёные задаются вопросом, можно ли сравнивать такие оценки между странами. К примеру, когда исследователи спросили 200 человек в Танзании, стране с низким рейтингом, они обнаружили, что большинство из них с ограниченным формальным образованием, не поняли вопрос. Собственно, люди, у которых образование составляет 7 классов, даже не понимают идею ранжирования жизненного опыта по линейной шкале.

Более того, личностный и культурный психолог Мохсен Джошанлоо отмечает, что многие люди, особенно за пределами Запада, опасаются, что признание высокого уровня счастья может привести к чему-то плохому. Его исследование показывает, что этот страх может снизить их баллы в опросе.

Учёные также обнаружили, что идеальный балл счастья сильно различается в зависимости от страны. В Германии и Исландии примерно 85% отметили, что это 7 баллов и выше из 10, в Бутане, Гане, Нигерии, Японии и Пакистане 70% людей выбрали более низкий балл.

Как показывают исследования, жители незападных стран часто уделяют больше внимания другим аспектам хорошей жизни: гармонии, духовности или смыслу. Иногда оценки в одной категории конфликтуют с оценками в другой. Например, бедные страны с низкими показателями счастья часто имеют высокие показатели смысла жизни. Обратное справедливо и для более богатых стран.