Учёные выяснили, почему из-за антидепрессантов притупляются эмоции

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что в 2022 году более 8 миллионов британцев получали антидепрессанты. Самыми распространёнными среди них являлись селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Они повышают уровень серотонина, который влияет на эмоции, настроение, сон человека.

Также 40-60% людей, которые принимают антидепрессанты, жалуются на эмоциональное притупление. То есть они больше не могут испытывать радость, удовольствие так, как они привыкли.