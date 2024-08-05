Учёные выяснили, почему ковидом летом болеет так много людей

Учёные выяснили, почему ковидом летом болеет так много людейОсобенно актуально это для США
Летний всплеск заболеваемости ковидом — вполне нормальное явление. По словам доктора медицинских наук, врача-инфекциониста и доцента Медицинской школы Бернетта Техасского христианского университета Нихила Бхайани, это связано с тем, что люди в это время больше путешествуют. Они также часто собираются вместе с помещении и не особо часто носят маски.
Вонтрелл Раундтри, доктор медицины, сертифицированный семейный врач и заместитель главного врача в MDLIVE, отметил, что с начала лета в клинике телемедицины наблюдается резкий всплеск случаев ковида. Количество диагнозов выросло на 108%, рецептов на Паксловид — на 130% по сравнению с апрелем и маем.
В целом есть несколько причин, по которым вспышка коронавируса возникла летом. Первая из них — отсутствие у многих людей иммунитета к ковиду. Дело в том, что он имеет тенденцию исчезать уже через три месяца после излечения от болезни.
Кроме того, варианты FLiRT COVID могут более искусно уклоняться от иммунной системы.
Определённую роль может играть погода. Некоторые из появляющихся вариантов могут лучше развиваться в жару, чем в холод.
Наконец, летом возрастает и социальная активность людей. Они больше ездят, посещают мероприятия.
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