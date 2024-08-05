Учёные выяснили, почему ковидом летом болеет так много людей

Вонтрелл Раундтри, доктор медицины, сертифицированный семейный врач и заместитель главного врача в MDLIVE, отметил, что с начала лета в клинике телемедицины наблюдается резкий всплеск случаев ковида. Количество диагнозов выросло на 108%, рецептов на Паксловид — на 130% по сравнению с апрелем и маем.

В целом есть несколько причин, по которым вспышка коронавируса возникла летом. Первая из них — отсутствие у многих людей иммунитета к ковиду. Дело в том, что он имеет тенденцию исчезать уже через три месяца после излечения от болезни.

Кроме того, варианты FLiRT COVID могут более искусно уклоняться от иммунной системы.

Определённую роль может играть погода. Некоторые из появляющихся вариантов могут лучше развиваться в жару, чем в холод.

Наконец, летом возрастает и социальная активность людей. Они больше ездят, посещают мероприятия.

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