Учёные выяснили, почему многие из нас ходят по большому именно утром после завтрака

Есть несколько причин, почему мы чаще всего какаем утром. Первая связана с нашими внутренними часами. У здоровых людей мышечные сокращения в толстой кишке следуют определённому ритму. Ночью её активность минимальна. Причём чем глубже и спокойнее наш сон, тем меньше у нас мышечных сокращений.

Сокращения в толстой кишке наиболее активны утром после пробуждения и после еды. Завтрак также является для нас стимулом к ​​испражнениям. Когда мы едим и пьём, наш желудок растягивается, что вызывает гастроколический рефлекс. Это стимулирует сильное сокращение толстой кишки и может привести к выталкиванию уже имеющихся в толстой кишке фекалий из организма. Данный рефлекс наиболее силён утром.

Важную роль играет и кофе. Это вообще очень мощный стимулятор сокращений сигмовидной кишки и самой прямой кишки.