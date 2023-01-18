Учёные выяснили, почему на самом деле возникает болезнь Паркинсона

Учёные выяснили, почему на самом деле возникает болезнь ПаркинсонаОказывается, она связана с кишечными бактериями
Результаты недавнего исследования, проведённого специалистами из Университета Суррея, болезнь Паркинсона может начаться не в мозге, а в кишечнике. Причём у пациентов с этой болезнью 30% кишечных бактерий отличались от бактерий тех, кто не страдал болезнью Паркинсона.
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Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее заболевание, при котором в течение нескольких лет постепенно поражаются области головного мозга. А лекарства от этой болезни сейчас нет.
В ходе нового исследования доктор Демиркан вместе с коллегами изучили информацию о 724 людях. После анализа образцов фекалий участников исследования стало ясно, что гены, бактерии, биологические пути в кишечнике у людей с болезнью Паркинсона отличались более чем на 30%.
К примеру, одно из таких различий связано с бактериями Bifidobacterium dentium. Они могут приводить к развитию анаэробных инфекций. Учёные выяснили, что B. dentium в кале людей с болезнью Паркинсона было больше в семь раз.
Также эксперты обнаружили, что у участников, страдающих болезнью Паркинсона, количество бактерий вида Roseburia intestinalis уменьшилось в 7,5 раз. Известно, что подобные бактерии встречаются обычно только в здоровом кишечнике.
Кроме того, у пациентов с болезнью Паркинсона оказалось очень много бактерий Escherichia coli, Klebsiella pneumonia и Klebsiella quasipneumoniae. Эти бактерии приводят к развитию инфекционных процессов в организме.
Все результаты проведённого исследования были опубликованы в Nature Communications.
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