Учёные выяснили, почему на самом деле возникает болезнь Паркинсона

К примеру, одно из таких различий связано с бактериями Bifidobacterium dentium. Они могут приводить к развитию анаэробных инфекций. Учёные выяснили, что B. dentium в кале людей с болезнью Паркинсона было больше в семь раз.

Также эксперты обнаружили, что у участников, страдающих болезнью Паркинсона, количество бактерий вида Roseburia intestinalis уменьшилось в 7,5 раз. Известно, что подобные бактерии встречаются обычно только в здоровом кишечнике.

Кроме того, у пациентов с болезнью Паркинсона оказалось очень много бактерий Escherichia coli, Klebsiella pneumonia и Klebsiella quasipneumoniae. Эти бактерии приводят к развитию инфекционных процессов в организме.

Все результаты проведённого исследования были опубликованы в Nature Communications.

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