Учёные выяснили, почему нам так сложно придерживаться правильного питания

Выяснилось, что на выбор еды у людей влияли не только вкус и польза пищи. Также важную роль играли другие факторы, многие из которых находятся вне контроля человека. Это предпочтения в еде других членов семьи, семейные мероприятия, рабочее место и временные ограничения, удобство и цена.

Здоровое питание — это сбалансированная диета, богатая питательными веществами, включая разнообразные фрукты, овощи, цельные зёрна, постные белки и полезные жиры. При этом ограничивается потребление обработанных продуктов, добавленного сахара и соли. Кроме того, такое питание может включать себя наши мысли о еде.

Несмотря на распространённое мнение, на самом деле здоровые диеты не дороже нездоровых. Исследование, сравнивающее текущие (нездоровые) диеты с тем, что людям советуют употреблять в пищу Австралийские диетические рекомендации, показало, что здоровая диета на 12%-15% дешевле нездоровой для семьи из двух взрослых и двух детей.

Правда, изучение и планирование приготовления новых блюд тоже требует усилий и времени. Поэтому обучение людей тому, что им следует есть, не обязательно приведет к более здоровому питанию. Чтобы это произошло, нужно сделать так, чтобы им было легче питаться здоровой пищей.

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