Учёные выяснили, почему нас так тянет к вредной еде, когда мы видим рекламу о ней

Приняли участие в этом исследовании 718 человек. Исследования показало, что у участников, которые имели меньше симптомов пищевой зависимости, после просмотра рекламы повысились ожидания того, что они будут после употребления вредной еды испытывать положительные эмоции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.