Учёные выяснили, почему от ран во рту не остаются шрамы

В редких же случаях образования рубцов на слизистой происходило снижение экспрессии GAS6 и AXL, а также одновременное повышение экспрессии FAK.

Также ускоренное заживление ран во рту связано с богатой васкуляризацией тканей, которая обеспечивает усиленное поступление кислорода и питательных веществ, наличием в слюне специальных белков.