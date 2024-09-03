Учёные выяснили, почему полезно для здоровья жить у моря

Другие учёные обнаружили те же эффекты, связанные с реками, озёрами, каналами.

Так почему же проживание вблизи водоёмов полезно для нашего здоровья? Одно из объяснений заключается в том, что люди в таких местностях больше двигаются. По-видимому, это и является основной причиной лучшего здоровья у них.

Многие научные данные также демонстрируют, что посещение внутренних и прибрежных вод может уменьшить негативные эмоции и усилить позитивные. Лабораторные и полевые эксперименты показывают, что пребывание в синих пространствах связано с более низкими показателями стресса (частотой сердечных сокращений, потоотделением).

Одно исследование, проведённое в стоматологической клинике, показало, что пациенты, «гуляющие» по виртуальному пляжу во время лечения, сообщали о меньшей боли как непосредственно после процедур, так и через неделю, когда их просили вспомнить об интенсивности боли, чем те, кто проходил стандартные процедуры или «гулял» в городе.

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