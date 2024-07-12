Учёные выяснили, почему спать на разных кроватях полезно для пар

Ключ к эффективному разделению зон сна — обсудить это заранее. И речь идёт вовсе не о том, чтобы избегать близости. Дело в признании того, что у вас она может быть, вы можете проводить время вместе, но потом вы просто спите порознь. Оба человека должны согласиться на такие условия.

К тому же в среднем возрасте сон человека становится менее крепким. Наблюдается большая склонность людей к бессоннице или апноэ во сне. Поэтому ничего постыдного в сне порознь с партнёром нет.

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