Учёные выяснили, почему стремление быть счастливыми делает нас несчастными

В ходе новой научной работы учёные из Национального университета Чонбук в Южной Корее и Университета Торонто в Канаде обнаружили причину «парадокса счастья». То есть состояния, когда человек в итоге ощущает себя несчастным после попыток обрести счастье. Результаты этого исследования опубликованы были в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being.

Эксперты провели эксперименты с участием нескольких сотен человек. Сначала выяснилось, что чем люди сильнее пытаются быть счастливыми, тем реже они применяют самоконтроль. Из этого появилась гипотеза: самоконтроль и стремление к счастью конкурируют за один и тот же «источник» нашего психического ресурса.