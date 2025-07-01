Учёные выяснили, почему у людей появляются большие животы

Опубликовано 01 июля 2025, 08:151 мин.
Учёные выяснили, почему у людей появляются большие животыДля этого они провели любопытный эксперимент
Команда специалистов под руководством профессора Хироаки Оды из Университета Нагоя Бунри решила выяснить, как отказ от завтрака повлияет на здоровье физические неактивных крыс. Грызунов при этом кормили жирной пищей.
У 29 крыс-самцов с заблокированными седалищными нервами (это снизило их активность на 50%) в течение 11 дней давали жирную еду. Процент жиров в этих продуктах был такой же, как в рационе среднего американца.
Грызунов также разделили на две группы. Первой группе из 15 крыс не давали завтрак, а другие 14 крыс могли есть в любое время дня.
Эксперты обнаружили, что те крысы, которые не завтракали, набирали только висцеральный жир (жир в области живота).
Получается, что к появлению больших животов могут привести отсутствие физической активности и пропуск завтрака.
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