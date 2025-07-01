Учёные выяснили, почему у людей появляются большие животы

Грызунов также разделили на две группы. Первой группе из 15 крыс не давали завтрак, а другие 14 крыс могли есть в любое время дня.

Эксперты обнаружили, что те крысы, которые не завтракали, набирали только висцеральный жир (жир в области живота).

Получается, что к появлению больших животов могут привести отсутствие физической активности и пропуск завтрака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.