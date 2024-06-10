Учёные выяснили, полезен ли плач для здоровья

В слезах человека находятся масла, вода, слизь, белки, антитела, гормоны. За счёт это слёзы выполняют несколько жизненно важных функций в организме. Например, благодаря воде роговица увлажняется, слизь распределяет по поверхности глаза слёзную жидкость равномерно и пр.

По словам учёных, есть три типа слёз. Каждый из них связан с определённой задачей. Базальные слёзы поддерживают глаза в комфортном состоянии, рефлекторные защищают от различных раздражителей, эмоциональные являются ответом на эмоции и содержат много гормонов стресса.