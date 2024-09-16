Учёные выяснили, полезны ли добавки ашваганды для здоровья

Люди часто принимают ашваганду (Withania somnifera) в виде порошков, капсул, таблеток, жидких капель или жевательных конфет, содержащих экстракты корней растения. Считается, что это помогает расслабиться и заснуть.

Исследования показывают, что такая добавка может облегчить уровень воспринимаемого стресса и беспокойства, снизить уровень гормона стресса кортизола по сравнению с лечением плацебо. В одной работе люди сообщили, что их уровень стресса в среднем через 60 дней приёма ашваганды уменьшился на 44%. Некоторые работы также полагают, что она может помочь людям засыпать на несколько минут быстрее, спать на 25 минут дольше и на 12 минут меньше ворочаться ночью, когда они проснулись.