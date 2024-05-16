Учёные выяснили, помогает ли низкокалорийная кетодиета при прыщах

Очень низкокалорийная кетогенная диета известна тем, что способствует снижению веса и выработке противовоспалительных кетоновых тел. Эти тела дают энергию при недостатке углеводов, способствуют устойчивости к воспалительному и окислительному стрессу.

Новое исследование было небольшим: в нём участвовала всего 31 молодая женщина (в возрасте от 18 до 30 лет). Все добровольцы страдали ожирением и умеренной степени акне.

Все женщины в течение 45 дней соблюдали очень низкокалорийную кетогенную диету (всего 700−800 килокалорий в день). В этом случае 44% калорий приходилось на жиры, 43% - на белки, 13% - на углеводы.

По данным учёных, женщины потеряли в среднем около 8% своего веса за 45 дней. Настолько же уменьшилась их талия. Что касается прыщей, то по стандартной «глобальной шкале оценки прыщей» они уменьшились в среднем на 41,5%. Кроме того, качество жизни у участниц тоже улучшилось — на 45%.

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