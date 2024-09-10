Учёные выяснили, повышает ли интервальное голодание риск возникновения рака

Но работать это может и в обратную сторону. Если присутствуют генетические мутации, то усиленная регенерация стволовых клеток может способствовать развитию рака. Это было продемонстрировано на мышах. При этом у людей связь между прерывистым голоданием и риском возникновения рака более сложная и не до конца изучена.

Исследования на людях показывают, что прерывистое голодание может снизить массу тела, улучшить обмен веществ, уменьшить воспаление и усилить процессы восстановления клеток. Но в других научных работах учёные предупреждают, что преимущества интервального голодания такие же, как и преимущества, достигаемые за счёт ограничения калорий, и что нет достаточных доказательств того, что голодание снижает риск возникновения рака у человека.

На данный момент эксперты считают, что прерывистое голодание может быть полезным. Однако всё же нужны дополнительные исследования для подтверждения этого. Хорошо подтверждены краткосрочные преимущества голодания: потеря веса, улучшение общего состояния здоровья. При этом учёные не до конца понимают долгосрочные эффекты этой диеты, особенно когда речь идёт о риске возникновения рака и других проблемах, связанных с иммунитетом.

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