Учёные выяснили, сколько сахара в день нам можно есть и почему

Учёные выяснили, сколько сахара в день нам можно есть и почемуВот что показали исследования
Новое исследование продемонстрировало, что в день лучше всего получать не более 25 г, или около 6 чайных ложек, сахара. Для этого учёные проанализировали результаты 73 более ранних научных работ.
Согласно результатам нового обзора, когда участники употребляли на одну порцию подслащённых сахаром напитков в неделю больше — риск подагры у них увеличивался на 4%. Когда на две порции больше — увеличивался на 8% и т. п.
Также каждое увеличение потребления напитков с сахаром на 250 мл в сутки было связано с повышением вероятности развития ишемической болезни сердца на 17%.
Наконец, при каждом увеличении потребления фруктозы на 25 г в день риск возникновения рака поджелудочной повышался на 22%.
Сахар может скрываться на этикетках и под другими названиями. Например: сахароза, декстроза, мальтоза, глюкоза, фруктоза, сок тростника, кукурузный сироп/кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.
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