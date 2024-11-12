Учёные выяснили, сколько сахара в день нам можно есть и почему

Новое исследование продемонстрировало, что в день лучше всего получать не более 25 г, или около 6 чайных ложек, сахара. Для этого учёные проанализировали результаты 73 более ранних научных работ.

Согласно результатам нового обзора, когда участники употребляли на одну порцию подслащённых сахаром напитков в неделю больше — риск подагры у них увеличивался на 4%. Когда на две порции больше — увеличивался на 8% и т. п.