Учёные выяснили, снижает ли витамин D кровяное давление

Учёные выяснили, снижает ли витамин D кровяное давлениеВот что показало новое исследование
В новом исследовании принял участие 221 пожилой человек с избыточным весом. Все эти люди жили недалеко от Бейрута, Ливан.
Ведущий автор исследования Гада Эль-Хадж Фулейхан, доктор медицины, магистр общественного здравоохранения, профессор медицины в Американском университете в Бейруте, рассказала изданию Health, что добавки с витамином D действительно помогают снизить кровяное давление у тех, кто страдает ожирением. Но только если принимать их вместе с добавками кальция. Наибольшую пользу от этого получат люди с гипертонией и с низким уровнем витамина D.
При этом в новом эксперименте не использовались плацебо. Поэтому не совсем понятно, действительно ли это снижение давления вызвано добавками. К тому же приём более высокой дозы витамина D не повлиял сильнее на уровень кровяного давления по сравнению с низкой дозой этого витамина.
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