Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 декабря 2024, 00:00
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Учёные выяснили, снижает ли витамин D кровяное давление

Вот что показало новое исследование
Эксперты в ходе новой научной работы обнаружили, что приём добавок с витамином D и кальцием снижает артериальное давление у пожилых с ожирением. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of the Endocrine Society.
Учёные выяснили, снижает ли витамин D кровяное давление
© Getty Images/iStockphoto/yulka3ice

В новом исследовании принял участие 221 пожилой человек с избыточным весом. Все эти люди жили недалеко от Бейрута, Ливан.

Ведущий автор исследования Гада Эль-Хадж Фулейхан, доктор медицины, магистр общественного здравоохранения, профессор медицины в Американском университете в Бейруте, рассказала изданию Health, что добавки с витамином D действительно помогают снизить кровяное давление у тех, кто страдает ожирением. Но только если принимать их вместе с добавками кальция. Наибольшую пользу от этого получат люди с гипертонией и с низким уровнем витамина D.

Учёные выяснили, снижает ли витамин D кровяное давление
© Zbynek Pospisil / Getty Images

При этом в новом эксперименте не использовались плацебо. Поэтому не совсем понятно, действительно ли это снижение давления вызвано добавками. К тому же приём более высокой дозы витамина D не повлиял сильнее на уровень кровяного давления по сравнению с низкой дозой этого витамина.

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