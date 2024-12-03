Учёные выяснили, снижает ли витамин D кровяное давление

В новом исследовании принял участие 221 пожилой человек с избыточным весом. Все эти люди жили недалеко от Бейрута, Ливан.

Ведущий автор исследования Гада Эль-Хадж Фулейхан, доктор медицины, магистр общественного здравоохранения, профессор медицины в Американском университете в Бейруте, рассказала изданию Health, что добавки с витамином D действительно помогают снизить кровяное давление у тех, кто страдает ожирением. Но только если принимать их вместе с добавками кальция. Наибольшую пользу от этого получат люди с гипертонией и с низким уровнем витамина D.