Учёные выяснили, страдали ли древние греки и римляне болезнью Альцгеймера

Древние греки признавали, что старение обычно вызывает проблемы с памятью, которые сейчас мы называем лёгкими когнитивными нарушениями.

В древних медицинских сочинениях Гиппократа и его последователей упоминаются следующие недуги пожилых: глухота, головокружение, расстройства пищеварения. Но потери памяти среди них нет.

Спустя несколько столетий у древних римлян появились случаи ухудшения памяти. Гален отмечал, что в возрасте 80 лет некоторым пожилым людям становится трудно осваивать что-то новое. Плиний Старший писал, что сенатор и знаменитый оратор Валерий Мессалла Корвин забыл собственное имя.

Калеб Финч, профессор Университета Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии, полагает, что по мере того, как в римских городах плотность населения росла, загрязнение окружающей среды увеличивалось, а это приводило к ухудшению когнитивных функций у людей. Кроме того, римские аристократы пользовались свинцовыми кухонными принадлежностями, свинцовыми водопроводными трубами и даже добавляли в вино ацетат свинца (чтобы его подсластить).

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