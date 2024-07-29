Учёные выяснили, в какое время лучше всего ложиться спать

Спустя шесть лет наблюдений за более 80 000 людей учёные обнаружили, что больше всего проблем со здоровьем возникло у тех, кто ложился спать около 12 ночи или позже.

Люди, которые выбирают ночной образ жизни, имеют на 25% больше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При этом слишком рано ложиться тоже не стоит. У тех, кто идёт в кровать раньше 22 часов, риск возникновения проблем с сердцем и сосудами повышается на 12%.

Эксперты отмечают, что лучшее время для отхода ко сну — это между 22 и 23 часами. Как минимум это касается здоровья сердца.

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