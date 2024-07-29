Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 июля 2024, 17:15
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Учёные выяснили, в какое время лучше всего ложиться спать

Это важно для поддержания здоровья
По мнению учёных, существует так называемый золотой час. Это лучшее время для отхода ко сну. Причём оно подходит как для «жаворонков», так и для «сов».
Учёные выяснили, в какое время лучше всего ложиться спать
© Mountainside Treatment Center

Что сохранить хорошее здоровье на долгие годы, нужно ложиться спать в одно и то же время. Это доказало одно исследование, которое было опубликовано в Европейском обществе кардиологов.

Согласно результатам новой научной работы, важное значение для здоровья имеет и время отхода ко сну.

Учёные выяснили, в какое время лучше всего ложиться спать
© Pixabay Image by 영훈 박 from Pixabay

Спустя шесть лет наблюдений за более 80 000 людей учёные обнаружили, что больше всего проблем со здоровьем возникло у тех, кто ложился спать около 12 ночи или позже.

Люди, которые выбирают ночной образ жизни, имеют на 25% больше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. При этом слишком рано ложиться тоже не стоит. У тех, кто идёт в кровать раньше 22 часов, риск возникновения проблем с сердцем и сосудами повышается на 12%.

Эксперты отмечают, что лучшее время для отхода ко сну — это между 22 и 23 часами. Как минимум это касается здоровья сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.