Учёные выяснили, в какое время суток полезнее всего тренироваться людям с ожирением

Недавно команда учёных проанализировала данные почти 30 000 человек с ожирением. Из них 10% страдали диабетом 2 типа. Выяснилось, что участники, которые выполняли большую часть аэробных упражнений с 18:00 до полуночи, имели самый низкий риск преждевременной смерти и развития болезней сердца.

Ещё одно исследование показало, что существует связь между физическими упражнениями и дополнительной пользой для здоровья людей с диабетом 2 типа.