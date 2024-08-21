Назван объём кофе и энергетиков, который не вредит сердцу

Новая научная работа показала, что здоровые взрослые, которые большую часть недели получают более 400 мг кофеина в сутки, могут иметь большую склонность к развитию болезней сердца. Такое количество кофеина эквивалентно примерно 4 чашкам кофе, 10 банкам кока-колы или 4 банкам Red Bull.

При регулярном употреблении кофеина возникает нагрузка на сердце. Это приводит к учащению сердцебиения и повышению артериального давления. Из-за этого с возрастом могут развиться и многие другие проблемы со здоровьем. Результаты нового исследования Ненси Кагатхара, бакалавр медицины и хирургии, научный сотрудник отделения внутренней медицины Медицинского колледжа и больницы Зидус в Даходе (Индия), представила на конференции Американского колледжа кардиологов Asia 2024 в Дели.