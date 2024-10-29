Учёные выяснили, вредят ли здоровью синтетические пищевые красители

За последние 50 лет или около того всё больше научных работ указывают на связь между некоторыми синтетическими пищевыми красителями и нейроповеденческими проблемами у детей. Эти проблемы могут проявляться в виде нестабильного настроения, гиперактивности, отсутствия концентрации.

Исследования на животных также продемонстрировали более чёткую связь между отдельными синтетическими пищевыми красителями и нейроповеденческими эффектами. Некоторые животные, которые подвергались воздействию этих красителей, становились гиперактивными или проявляли симптомы потери памяти.

Но проблема заключается в том, что сложно определить количество того или иного красителя на продуктах питания. Например, в отдельных посыпках, чипсах, печенье в рационе детей.

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