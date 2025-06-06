Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 июня 2025, 21:00
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Учёные выявили черты личности, которые связаны с прокрастинацией перед сном

Это исследование будет представлено на конференции SLEEP 2025 в Сиэтле
Согласно результатам новой научной работы, прокрастинация перед сном может быть связана с определёнными качествами личностями. В частности, с более высоким невротизмом и более низкой добросовестностью и экстраверсией.
Учёные выявили черты личности, которые связаны с прокрастинацией перед сном
© Unsplash/CC0 Public Domain

По словам ведущего автора нового исследования Стивена Карлсона, докторанта кафедры психологии Университета Юты в Солт-Лейк-Сити, люди, которые откладывали отход ко сну, сообщали о переживаниях, соответствующих депрессии. Это подтверждало тенденцию у таких личностей к переживанию негативных эмоций и отсутствию позитивных эмоций.

Учёные выявили черты личности, которые связаны с прокрастинацией перед сном
© SB Arts Media / Getty Images

В недавнем исследовании приняли участие 390 молодых людей, средний возраст которых составил 24 года. Промедление перед сном, как отмечает Карлсон, связано с плохим планированием времени, низким уровнем самодисциплины, проблемами управления временем, а также с трудностями в управлении негативными эмоциями и тревогой перед сном.

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