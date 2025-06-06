Учёные выявили черты личности, которые связаны с прокрастинацией перед сном

Учёные выявили черты личности, которые связаны с прокрастинацией перед сномЭто исследование будет представлено на конференции SLEEP 2025 в Сиэтле
По словам ведущего автора нового исследования Стивена Карлсона, докторанта кафедры психологии Университета Юты в Солт-Лейк-Сити, люди, которые откладывали отход ко сну, сообщали о переживаниях, соответствующих депрессии. Это подтверждало тенденцию у таких личностей к переживанию негативных эмоций и отсутствию позитивных эмоций.
В недавнем исследовании приняли участие 390 молодых людей, средний возраст которых составил 24 года. Промедление перед сном, как отмечает Карлсон, связано с плохим планированием времени, низким уровнем самодисциплины, проблемами управления временем, а также с трудностями в управлении негативными эмоциями и тревогой перед сном.
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