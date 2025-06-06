Учёные выявили черты личности, которые связаны с прокрастинацией перед сном

В недавнем исследовании приняли участие 390 молодых людей, средний возраст которых составил 24 года. Промедление перед сном, как отмечает Карлсон, связано с плохим планированием времени, низким уровнем самодисциплины, проблемами управления временем, а также с трудностями в управлении негативными эмоциями и тревогой перед сном.

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