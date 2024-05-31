Учёные выявили показатели здорового старения

Команда учёных в рамках нового исследования проанализировала конкретные комбинации молекулярных маркеров, отражающих различные биологические процессы, как возможные индикаторы здорового старения. Особое внимание уделялось биомаркерам крови.

Результаты исследования показали, что люди, которые в пожилом возрасте не имеют хронических заболеваний, — это те, кто поддерживает оптимальные уровни определённых комбинаций метаболических веществ, связанных с чувствительностью к инсулину и воспалением, на поздних этапах жизни.

Для проведения научной работы были собраны данные у группы пожилых людей, которые участвовали в исследовании EPIC-Potsdam (EPIC: European Prospective Investigation of Cancer and Nutrition). Всего их было 27 548 человек в возрасте от 34 до 65 лет, собрана информация была в период с 1994 по 1998 год в Потсдаме и его окрестностях.