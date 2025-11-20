Учёные заметили поразительно схожие изменения в мозге у людей с психическими расстройствами

Опубликовано 20 ноября 2025, 09:451 мин.
Учёные заметили поразительно схожие изменения в мозге у людей с психическими расстройствамиОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Biological Psychiatry
В ходе нового масштабного международного исследования специалисты выявили схожие структурные изменения в мозге молодых людей с тревожными расстройствами, депрессией, СДВГ, расстройством поведения. Для этого они проанализировали сканы мозга почти 9000 детей и подростков.
В рамках нового исследования учёные обнаружили такие общие изменения в мозге людей с депрессией, расстройством поведения, СДВГ и тревожными расстройствами, как уменьшение его объёма в областях, которые критически важны для обработки эмоций, реагирования на угрозы, осознания состояний тела. Приняли участие в этом проекте 68 международных исследовательских групп с пяти континентов.
Также команда специалистов обнаружила, что у девочек и мальчиков с одинаковыми психическими расстройствами происходят схожие изменения в структуре мозга. Кроме того, было доказано, что СДВГ и расстройства поведения чаще возникают у мальчиков, а депрессия и тревожность - у девочек-подростков.
Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова
Теги: