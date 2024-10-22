Учёный: люди на самом деле не понимают, что «ноль» означает «ничего»

На самом деле «ноль» не так просто постичь, как кажется. Для этого требуется дополнительный уровень абстрактного мышления, говорит Бенджи Барнетт, когнитивный нейробиолог из Лондонского университетского колледжа. То есть нам в буквальном смысле нужно создать что-то из ничего.

Исследования показывают, что ноль обрабатывается так же, как и многие числа. В ходе проведения недавней работы соавторов Андреаса Нидера из Тюбингенского университета и Флориана Морманна из Университетской клиники Бонна в Германии выяснилось, что мозг обрабатывает «ноль» как минимум в двух различных областях. Одно связано с числом, а другое — с пустым множеством, которое оно представляет. Это открытие было сделано на основе эксперимента с участием 17 человек, страдающих эпилепсией.