Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 октября 2024, 21:00
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Учёный: люди на самом деле не понимают, что «ноль» означает «ничего»

Это показывают исследования мозга
Многие математические уравнения могут быть решены только благодаря особому человеческому изобретению: числу ноль. Это довольно странное понятие, поскольку оно означает количество, определяемое отсутствием. Но как наш мозг это воспринимает?
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На самом деле «ноль» не так просто постичь, как кажется. Для этого требуется дополнительный уровень абстрактного мышления, говорит Бенджи Барнетт, когнитивный нейробиолог из Лондонского университетского колледжа. То есть нам в буквальном смысле нужно создать что-то из ничего.

Исследования показывают, что ноль обрабатывается так же, как и многие числа. В ходе проведения недавней работы соавторов Андреаса Нидера из Тюбингенского университета и Флориана Морманна из Университетской клиники Бонна в Германии выяснилось, что мозг обрабатывает «ноль» как минимум в двух различных областях. Одно связано с числом, а другое — с пустым множеством, которое оно представляет. Это открытие было сделано на основе эксперимента с участием 17 человек, страдающих эпилепсией.

Учёный: люди на самом деле не понимают, что «ноль» означает «ничего»
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Каждый участник во время эксперимента видел небольшой экран, на котором отображались различные наборы цифр от нуля до девяти, представленные с одной стороны в виде облака с точками (ноль был пустым облаком), с другой — в виде арабских цифр. Наблюдая за мозговой активностью людей, эксперты увидели, что одни нейроны реагировали только на пустое облако, а другие — на цифру ноль.

Также оказалось, что многим добровольцам для обработки пустого множества требовалось больше времени, чем для обработки цифры 0.