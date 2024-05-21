Учёный объяснил, что такое пастеризация и как она делает молоко безопасным для здоровья

Продажи сырого (непастеризованного) молока продолжают расти, хотя эксперты предупреждают, что оно может содержать высокие уровни вируса и многих других патогенов.

Молочные продукты, как и многие продукты питания, несут в себе риски, способные вызвать болезни и даже смерть. Молоко мы получаем от животных, которые пасутся на открытом воздухе и живут в сараях. Кроме того, забирают с фермы этого молоко автоцистернами и доставляют на перерабатывающий завод.

Listeria monocytogenes поступает из источников окружающей среды, таких как почва и вода. Лёгкие инфекции листериоза вызывают симптомы, напоминающие грипп. Среди других патогенов, связанных с животными, дающими молоко, и непастеризованным молоком, — это кишечная палочка (может привести к тяжёлым желудочно-кишечным заболеваниям, повреждению почек), Campylobacter (наиболее распространённая причина диареи в США), сальмонеллы (вызывают диарею, боль в животе и пр.).