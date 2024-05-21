Учёный объяснил, что такое пастеризация и как она делает молоко безопасным для здоровья

Учёный объяснил, что такое пастеризация и как она делает молоко безопасным для здоровьяЭта технология была создана ещё в 1860-х годах
Продажи сырого (непастеризованного) молока продолжают расти, хотя эксперты предупреждают, что оно может содержать высокие уровни вируса и многих других патогенов.
Молочные продукты, как и многие продукты питания, несут в себе риски, способные вызвать болезни и даже смерть. Молоко мы получаем от животных, которые пасутся на открытом воздухе и живут в сараях. Кроме того, забирают с фермы этого молоко автоцистернами и доставляют на перерабатывающий завод.
Listeria monocytogenes поступает из источников окружающей среды, таких как почва и вода. Лёгкие инфекции листериоза вызывают симптомы, напоминающие грипп. Среди других патогенов, связанных с животными, дающими молоко, и непастеризованным молоком, — это кишечная палочка (может привести к тяжёлым желудочно-кишечным заболеваниям, повреждению почек), Campylobacter (наиболее распространённая причина диареи в США), сальмонеллы (вызывают диарею, боль в животе и пр.).
В 1860-х годах французский микробиолог Луи Пастер выяснил, что нагревание вина и пива убивает организмы, вызывающие порчу. Этот процесс нагревания и стал известен как пастеризация.
В 1973 году федеральное правительство США потребовало, чтобы все молоко, продаваемое за пределами штатов США, было пастеризованным, а в 1987 году оно запретило продажу сырого молока между штатами.
При пастеризации каждая частица пищевого продукта нагревается до определённой температуры в течение длительного времени. Это помогает уничтожить наиболее термостойкий патоген, связанный с этим продуктом.
Также исследования показали, что частицы вируса птичьего гриппа действительно попадают в молоко инфицированных коров, но пастеризация инактивирует вирус.
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