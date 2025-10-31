Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 октября 2025, 13:30
2 мин.

Учёный объяснил, как можно настроить иммунную систему человека на замедление старения

И для этого вам не понадобятся БАДы
Наша иммунная система крайне важна для защиты от всех заболеваний и может даже замедлить процесс старения. Но как лучше всего её укреплять?
Учёный объяснил, как можно настроить иммунную систему человека на замедление старения
© Colorado Pain Care

Поддержание здорового веса - один из простых способов поддерживать работу иммунной системы в оптимальном состоянии. Кроме того, активные мышцы, как считают учёные, производят противовоспалительные молекулы, а статические стимулируют воспаление. Так что физические упражнения тоже принесут вам пользу, как и избегание сидячего положения в течение дня. Постарайтесь вставать и делать несколько шагов каждый час, выходить на прогулку или плавать до либо после работы.

Одна из инфекций, которая особенно тесно связана со старением, — это цитомегаловирус. Он также известен как ЦМВИ. Большинство из нас им в какой-то момент жизни заразится и переболеет. Однако существуют данные, что низкая концентрация ЦМВ может ускорить старение иммунной системы. Согласно результатам исследования, проведённого в Калифорнии, у людей с самым высоким уровнем антител к ЦМВ в крови вероятность умереть в течение следующего десятилетия на 40%, чем у людей с более низким уровнем.

Избежать ЦМВИ довольно сложно, но возможно. Помогут стандартные рекомендации: делайте прививки от гриппа и коронавируса, регулярно мойте руки, тщательно готовьте пищу, подумайте о ношении маски, если собираетесь в места, где высок риск заражения болезнями, передающимися воздушно-капельным путём. Если же вы заболели, то оставайтесь дома.

Может помочь и регулярная чистка зубов щёткой и использование зубной нити. Есть данные, что хорошая гигиена полости рта может снизить риск развития болезней сердца и, возможно, даже деменции.

Учёный объяснил, как можно настроить иммунную систему человека на замедление старения
© Sam Falconer

К 30 годам 75% нашего тимуса - важной части иммунной системы - исчезает. Причина этого до конца не изучена, но, вероятно, это связано с эволюционной адаптацией. Сейчас проводятся различные исследования, результаты которых в будущем могут позволить нам замедлить угасание функции тимуса. Но самый доступный способ поддерживать здоровье вилочковой железы на сегодня - занятия спортом. Одно исследование с участием людей в возрасте от 55 до 80 лет, которые регулярно ездили на велосипеде, показало, что у них было больше свежих Т-клеток из тимуса, чем у их ровесников, ведущих малоподвижный образ жизни. При этом количество этих клеток было сопоставимо с людьми в возрасте от 20 до 36 лет.

Работают и другие базовые советы по поддержанию общего здоровья. Например, правильное и сбалансированное питание. Оно тоже повлияет на ваш иммунитет только положительно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.