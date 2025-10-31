Учёный объяснил, как можно настроить иммунную систему человека на замедление старения

Поддержание здорового веса - один из простых способов поддерживать работу иммунной системы в оптимальном состоянии. Кроме того, активные мышцы, как считают учёные, производят противовоспалительные молекулы, а статические стимулируют воспаление. Так что физические упражнения тоже принесут вам пользу, как и избегание сидячего положения в течение дня. Постарайтесь вставать и делать несколько шагов каждый час, выходить на прогулку или плавать до либо после работы.

Одна из инфекций, которая особенно тесно связана со старением, — это цитомегаловирус. Он также известен как ЦМВИ. Большинство из нас им в какой-то момент жизни заразится и переболеет. Однако существуют данные, что низкая концентрация ЦМВ может ускорить старение иммунной системы. Согласно результатам исследования, проведённого в Калифорнии, у людей с самым высоким уровнем антител к ЦМВ в крови вероятность умереть в течение следующего десятилетия на 40%, чем у людей с более низким уровнем.

Избежать ЦМВИ довольно сложно, но возможно. Помогут стандартные рекомендации: делайте прививки от гриппа и коронавируса, регулярно мойте руки, тщательно готовьте пищу, подумайте о ношении маски, если собираетесь в места, где высок риск заражения болезнями, передающимися воздушно-капельным путём. Если же вы заболели, то оставайтесь дома.

Может помочь и регулярная чистка зубов щёткой и использование зубной нити. Есть данные, что хорошая гигиена полости рта может снизить риск развития болезней сердца и, возможно, даже деменции.