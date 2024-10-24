Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 октября 2024, 16:30
1 мин.

Учёный объяснил, как можно оставаться почти сухим под дождём без зонта

Для этого нужно знать законы физики
Все мы когда-то оказывались в такой ситуации: на улице начался дождь, а у нас нет зонтика. В этом случае многие ускоряют шаг, ведь кажется, что так можно меньше намокнуть. Но так ли это на самом деле?
Учёный объяснил, как можно оставаться почти сухим под дождём без зонта
© Unsplash/CC0 Public Domain

Когда мы быстро идём под дождём, то на нас падает в итоге больше капель. Но это компенсируется тем, что мы проводим на улице меньше времени, чем могли бы, если бы стояли неподвижно. Согласно науке, общее количество воды, которая собирается на горизонтальных поверхностях, в этом случае тоже будет меньше.

Учёный объяснил, как можно оставаться почти сухим под дождём без зонта
© The Daily Enlightenment

Получается, что, чем быстрее человек двигается, тем меньше воды падает на его голову во время дождя. При этом количество воды, которая падает на вертикальную часть тела человека, остаётся неизменным вне зависимости от скорости ходьбы.

Таким образом, если вы внезапно попали под дождь, то хорошей идеей будет наклониться вперёд и как можно быстрее идти. Так вы останетесь сухим или почти сухим.

Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#наука
,
#дождь
,
#ученые