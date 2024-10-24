Учёный объяснил, как можно оставаться почти сухим под дождём без зонта

Опубликовано 24 октября 2024, 16:301 мин.
Учёный объяснил, как можно оставаться почти сухим под дождём без зонтаДля этого нужно знать законы физики
Все мы когда-то оказывались в такой ситуации: на улице начался дождь, а у нас нет зонтика. В этом случае многие ускоряют шаг, ведь кажется, что так можно меньше намокнуть. Но так ли это на самом деле?
Когда мы быстро идём под дождём, то на нас падает в итоге больше капель. Но это компенсируется тем, что мы проводим на улице меньше времени, чем могли бы, если бы стояли неподвижно. Согласно науке, общее количество воды, которая собирается на горизонтальных поверхностях, в этом случае тоже будет меньше.
Получается, что, чем быстрее человек двигается, тем меньше воды падает на его голову во время дождя. При этом количество воды, которая падает на вертикальную часть тела человека, остаётся неизменным вне зависимости от скорости ходьбы.
Таким образом, если вы внезапно попали под дождь, то хорошей идеей будет наклониться вперёд и как можно быстрее идти. Так вы останетесь сухим или почти сухим.