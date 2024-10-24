Учёный объяснил, как можно оставаться почти сухим под дождём без зонта

Получается, что, чем быстрее человек двигается, тем меньше воды падает на его голову во время дождя. При этом количество воды, которая падает на вертикальную часть тела человека, остаётся неизменным вне зависимости от скорости ходьбы.

Таким образом, если вы внезапно попали под дождь, то хорошей идеей будет наклониться вперёд и как можно быстрее идти. Так вы останетесь сухим или почти сухим.