Учёный объяснил, как при синдроме аутоалкоголизма человек становится пьяным без спиртного

Этот синдром также может усугубить диета, содержащая много углеводов. Кроме того, эта болезнь чаще встречается у людей с диабетом, болезнью Крона, циррозом печени, отмечает доктор Эмма Дэвис.

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