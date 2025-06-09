Учёный объяснил, как при синдроме аутоалкоголизма человек становится пьяным без спиртного

Опубликовано 09 июня 2025, 04:301 мин.
Учёный объяснил, как при синдроме аутоалкоголизма человек становится пьяным без спиртногоЭто заболевание встречается очень редко
У некоторых людей алкоголь вырабатывается в самом организме. Подобное случается при синдроме аутоалкоголизма, когда определённые бактерии и дрожжи в кишечнике расщепляют углеводы на этанол.
Наиболее распространённые микроорганизмы, вовлечённые в аутоалкоголизма, - виды дрожжей Saccaromyces cerevisiae и Candida albicans. Приём антибиотиков может создать условия для развития этого синдрома, нарушая экосистему кишечника и позволяя организмам, производящим этанол, размножаться.
Этот синдром также может усугубить диета, содержащая много углеводов. Кроме того, эта болезнь чаще встречается у людей с диабетом, болезнью Крона, циррозом печени, отмечает доктор Эмма Дэвис.
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