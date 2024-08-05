Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 августа 2024, 12:00
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Учёный объяснил, можно ли достичь точки, когда спортивные рекорды нельзя будет побить

Насколько сейчас люди близки к этому пику?
В 1908 году рекорд марафона составил 2:55:18. В течение следующих 50 лет рекорд был побит 22 раза, снизив время более чем на 40 минут. Однако затем в течение 50 лет это время сократилось всего на 10 минут, а с 2002 года — менее чем на четыре минуты. Что же это означает?
Учёный объяснил, можно ли достичь точки, когда спортивные рекорды нельзя будет побить
© Massimo Bertolini/FISPES

Во всех видах спорта сейчас наблюдается общая закономерность. В частности, возникают скачки в результатах, связанные с изменениями правил соревнований, внедрения новых методик и оборудования. При этом улучшения, обусловленные только работой мышц, становятся менее заметными.

Учёный объяснил, можно ли достичь точки, когда спортивные рекорды нельзя будет побить
© Getty

В ходе различных исследований специалисты пытаются выяснить, каковы пределы человеческого тела. Например, результаты работы Университета Вайоминга показали, что время спринта на 100 м ограничено не тем, сколько силы бегун может приложить к земле, а тем, насколько быстро он может выбрасывать ноги вперёд после каждого шага.

Другие исследования демонстрируют, что самое быстрое возможное время в спринте на 100 м — около 9,44 с. Это всего на 0,14 с быстрее текущего мирового рекорда Усэйна Болта, установленного в 2009 году.

Несмотря на все эти ограничения, время, когда невозможно будет побить рекорды, никогда не настанет. Причина этого — зрелищность. Каждое спортивное событие в принципе должно организовываться так, чтобы дать нам захватывающую перспективу новых рекордов. Это может быть сделано с помощью добавления гандикапов или запрета определённого оборудования, использования более точного времени.