Учёный объяснил, можно ли достичь точки, когда спортивные рекорды нельзя будет побить

В ходе различных исследований специалисты пытаются выяснить, каковы пределы человеческого тела. Например, результаты работы Университета Вайоминга показали, что время спринта на 100 м ограничено не тем, сколько силы бегун может приложить к земле, а тем, насколько быстро он может выбрасывать ноги вперёд после каждого шага.

Другие исследования демонстрируют, что самое быстрое возможное время в спринте на 100 м — около 9,44 с. Это всего на 0,14 с быстрее текущего мирового рекорда Усэйна Болта, установленного в 2009 году.

Несмотря на все эти ограничения, время, когда невозможно будет побить рекорды, никогда не настанет. Причина этого — зрелищность. Каждое спортивное событие в принципе должно организовываться так, чтобы дать нам захватывающую перспективу новых рекордов. Это может быть сделано с помощью добавления гандикапов или запрета определённого оборудования, использования более точного времени.