Опубликовано 09 ноября 2025, 18:00
2 мин.

Учёный объяснил, почему исследований, посвящённых головным болям, сейчас всё ещё мало

Хотя от этой проблемы страдают многие люди
Том Зеллер-младший, бывший репортёр и редактор New York Times, а ныне главный редактор журнала Undark, рассказал подробнее о том, что такое головная боль и почему она возникает.
Существует три основных вида головной боли. Это кластерная, головная боль напряжения и мигрень. Как правило, научные исследования проводятся на людях, страдающих именно мигренью.

Несмотря на распространённость головных болей, о них известно не так уж много. Например, то, что во время приступа активируются некоторые участки мозга, в кровь поступают в избытке определённые химические вещества, а кровеносные сосуды могут определённым образом на всё это влиять. Одна из самых очевидных причин такой нехватки знаний заключается в том, что мигрень поражает в основном женщин, а их здоровью за последние десятилетия уделялось мало внимания.

Кроме того, головная боль сама по себе часто используется как метафора в повседневной речи. Ну и третья причина - это то, что возникает головная боль в определённые моменты у всех.

Что касается головных болей напряжения, то их в большинстве случаев можно снять с помощью безрецептурных анальгетиков и, возможно, некоторых изменений образа жизни. Также они встречаются у людей чаще всего.

Следующий по распространённости тип головной боли - мигрень. Она возникает у женщин примерно в три раза чаще, чем у мужчин. Обычно она односторонняя. Часто также у людей возникает во время приступа чувствительность к свету и звуку.

Кластерная головная боль встречается намного реже: ей страдают менее 1% населения. Однако при этом она невероятно мучительна и гораздо слабее, чем мигрень. Длится такая боль долго, а затем сама собой уходит. Её приступы исчезают и возникают рандомно - и непонятно почему.

