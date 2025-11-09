Учёный объяснил, почему исследований, посвящённых головным болям, сейчас всё ещё мало

Кроме того, головная боль сама по себе часто используется как метафора в повседневной речи. Ну и третья причина - это то, что возникает головная боль в определённые моменты у всех.

Что касается головных болей напряжения, то их в большинстве случаев можно снять с помощью безрецептурных анальгетиков и, возможно, некоторых изменений образа жизни. Также они встречаются у людей чаще всего.

Следующий по распространённости тип головной боли - мигрень. Она возникает у женщин примерно в три раза чаще, чем у мужчин. Обычно она односторонняя. Часто также у людей возникает во время приступа чувствительность к свету и звуку.

Кластерная головная боль встречается намного реже: ей страдают менее 1% населения. Однако при этом она невероятно мучительна и гораздо слабее, чем мигрень. Длится такая боль долго, а затем сама собой уходит. Её приступы исчезают и возникают рандомно - и непонятно почему.

