Учёный объяснил, почему люди так любят сладкое

Центральная нервная система человека тесно связана с пищеварительным трактом. Во время употребления сладкой пищи уровень сахара в крови повышается и мозг как бы говорит: «Это хорошо, мне это нравится. Продолжайте есть это».

Люди запрограммированы на поиск быстрого источника энергии на случай голода или потребности в дополнительной энергии. Гены человека изменяются не так быстро, как мир вокруг него.

Также у нас формируются ассоциации с продуктами, которые усиливают тягу к еде. Например, если человек привык есть пончик и запивать его кофе, но неудивительно, что при употреблении этого напитка ему каждый раз будет хотеться пончика.

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