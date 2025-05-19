Учёный объяснил, почему люди верят в ложную информацию о здоровье

Поддельная информация о здоровье может быть представлена в различных формах. Например, это может быть вводящий в заблуждение контент, искажающий факты, чтобы представить в ложном свете человека или проблему. Или эта информация может быть основана на ложных связях, где заголовки, визуальные эффекты или подписи не соответствуют содержанию. Этот контент часто обладает несколькими характеристиками, которые делают его правдоподобным и более доступным для распространения, чем факты.

Во-первых, ложная информация о состоянии здоровья часто кажется правдой, так как в ней смешиваются правда (частичная) и вводящие в заблуждение утверждения. Так, в начале пандемии ковида предполагалось, что употребление этанола или отбеливателя может защитить людей от вируса. Эти вещества действительно могут убивать вирусы на столешницах, но они крайне опасны при контакте с кожей или попадании внутрь организма.