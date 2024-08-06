Учёный объяснил, почему общение нас так утомляет

Учёный объяснил, почему общение нас так утомляетИногда мы с трудом взаимодействуем с другими
Наверняка вы слышали, что экстраверты черпают энергию из общения с другими людьми, а интроверты — из времени в одиночестве. Но значит ли это, что экстраверты не устают от взаимодействия с окружающими?
На самом деле все мы — отчасти экстраверты и отчасти интроверты. Никто не является только тем или другим.
Интроверсия и экстраверсия зависят в некоторой степени от генетики. В целом же их проявление во многом обусловливается ситуацией.
Иногда вы можете быть общительным, а иногда — сдержанным и вдумчивым.
В ходе исследований выяснилось, что существует связь между более интровертированной личностью и усталостью. Но дело не только в том, что экстраверты не устают от социального взаимодействия.
На самом деле каждый человек будет чувствовать себя «выжатым» после длительного общения. Просто этот предел у всех разный. Согласно данным исследований, наиболее утомительными для людей были длительные, трудные или интенсивные разговоры.
Если человек старается произвести хорошее впечатление или встречается с множеством новых людей, то он с большей вероятностью будет ощущать себя опустошённым после этого. Больше энергии отнимают также жалобы и конфликты.