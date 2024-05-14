Учёный объяснил, почему с возрастом нам становится тяжелее вставать

С возрастом у людей уменьшается и мышечная масса. Особенно это касается таких мышц, как квадрицепсы (расположены вокруг передней части бёдер). Они нужны, чтобы помогать нам вставать со стула.

К счастью, все эти изменения можно замедлить. Считается, что в этом помогает регулярная физическая активность. Исследования показали, что люди, которые физически активны, могут достичь большего диапазона движений, чем те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, даже в пожилом возрасте.