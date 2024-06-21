Учёный объяснил, стоит ли переживать из-за высокого уровня гормона стресса

Майкл Ромеро, профессор биологии в Университете Тафтса, отмечает, что у всех животных, включая человека, есть базовый уровень кортизола или почти идентичного гормона, называемого кортикостероном, в организме. Это важно для выживания.

Кортизол, вырабатываемый нашими надпочечниками, помогает регулировать различные процессы во всём организме. К ним относятся работа иммунной системы, метаболизма, сна и многого другого.

По некоторым оценкам, четверть всех наших генов зависит от уровня кортизола в организме.

Как правило, уровень кортизола выше всего у нас утром. К вечеру он снижается. Слишком большое количество кортизола или его нехватка могут быть проблемой. Однако такие состояния возникают редко.