Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 июня 2024, 09:00
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Учёный объяснил, стоит ли переживать из-за высокого уровня гормона стресса

Вот что по этому поводу говорит наука
Высокий уровень кортизола, гормона стресса, часто связывают с усталостью, головными болями, набором веса, перепадами настроения, беспокойством, плохим сном и другими симптомами. Однако эксперты из Университета Тафтса отмечают, что этот гормон вовсе не плох.
Учёный объяснил, стоит ли переживать из-за высокого уровня гормона стресса
© Unsplash/CC0 Public Domain

Майкл Ромеро, профессор биологии в Университете Тафтса, отмечает, что у всех животных, включая человека, есть базовый уровень кортизола или почти идентичного гормона, называемого кортикостероном, в организме. Это важно для выживания.

Кортизол, вырабатываемый нашими надпочечниками, помогает регулировать различные процессы во всём организме. К ним относятся работа иммунной системы, метаболизма, сна и многого другого.

По некоторым оценкам, четверть всех наших генов зависит от уровня кортизола в организме.

Как правило, уровень кортизола выше всего у нас утром. К вечеру он снижается. Слишком большое количество кортизола или его нехватка могут быть проблемой. Однако такие состояния возникают редко.

Учёный объяснил, стоит ли переживать из-за высокого уровня гормона стресса
© SelfHacked

Известно, что кортизол помогает мобилизовать энергетические резервы, укрепить иммунную систему, уменьшить воспаление. Это хорошо помогает справиться с острым стрессом.

При достаточно длительном периоде хронического стресса наш иммунный ответ подавляется, а не усиливается, и у нас могут возникнуть проблемы с обменом веществ, пищеварением, репродуктивной функцией и другими системами. В этом случае нужно учиться справляться со стрессом в жизни. Помочь могут в этом здоровое питание, регулярные физические упражнения и практика медитации или осознанности. Как дополнительные факторы стресса организм воспринимает обезвоживание, резкие колебания уровня сахара в крови, нерегулярный режим питания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.