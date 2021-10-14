Учёный объяснил, в чём опасность алоэ для человека

По словам специалиста, на самом деле у алоэ нет каких-то особых лечебных свойств. Да и в принципе это растение довольно обычное. Однако учёный всё же решил подробно разобрать два его компонента.

Первый - алоин. Он есть практически во всех видах растения. При попадании в желудок способен вызвать диарею. Также из-за влияния этого вещества на состояние матки продукты, в состав которых входит алоэ, нельзя употреблять беременным.

Кроме того, как показали эксперименты, все животные, которые употребляли водные растворы с экстрактом алоэ, имели повышенный уровень гиперплазий в толстом кишечнике, желудке, лимфоузлах. Другие исследования говорят о задержке развития животных, которым давали воду с экстрактом.