Учёный объяснил, в чём опасность алоэ для человека

Учёный объяснил, в чём опасность алоэ для человекаНе всегда оно может оказаться полезным
По словам специалиста, на самом деле у алоэ нет каких-то особых лечебных свойств. Да и в принципе это растение довольно обычное. Однако учёный всё же решил подробно разобрать два его компонента.
Первый - алоин. Он есть практически во всех видах растения. При попадании в желудок способен вызвать диарею. Также из-за влияния этого вещества на состояние матки продукты, в состав которых входит алоэ, нельзя употреблять беременным.
Кроме того, как показали эксперименты, все животные, которые употребляли водные растворы с экстрактом алоэ, имели повышенный уровень гиперплазий в толстом кишечнике, желудке, лимфоузлах. Другие исследования говорят о задержке развития животных, которым давали воду с экстрактом.
Второе вещество - алоэ-эмодин. Эксперт отмечает, что он, помимо негативного влияния на внутренние органы, вредит коже. Правда, второе - при наличии ультрафиолетового излучения. В этом случае происходит разрушение клеток кожи, что может привести к канцерогенезу. Это в 2000 году подтвердилось и в ходе экспериментов.
Поэтому нужно быть осторожным, приобретая продукцию с алоэ. Как минимум потому, что два названных компонента имеют немало побочных эффектов.
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