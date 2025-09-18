Учёный рассказал, как бактерии в кишечнике влияют на наше настроение

Учёные обнаружили, что на самом деле нейроподовые клетки в кишечнике различают искусственный и настоящий сахар. В ответ на них эти клетки вырабатывают разные сигналы. В результате сигнал о сахаре заставляет нас потреблять именно сахар вместо искусственного подсластителя.

Нейроподы в кишечнике реагируют на питательные вещества следующим образом. Они распознают белок, расположенный на хвосте бактерий, и от этого зависит наше желание съесть пищу.