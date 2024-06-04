Учёный рассказал, как ваш зуд может заставить чесаться других людей

Зуд — это сильное ощущение, характеризующееся негативными эмоциями и желанием почесаться. Но за счёт Интернета мы теперь добились глобальной распространённости «социально заразного» зуда. При этом все мы запрограммированы воспринимать зуд как защитный механизм.

Долгое время так называемый социально заразный зуд считался реальным, а не воображаемым. Впервые он был научно задокументирован в 2000 году. Но именно исследование 2012 года, проведённое Хеннингом Холле из Университета Халла в Англии, показало, что в действительности происходит с человеком, когда он видит, как чешется кто-то ещё.

Участники эксперимента, которые смотрели видео, где добровольцы чешутся, оценивали интенсивность зуда гораздо выше и чесались чаще, чем те, кто смотрел на роликах, как кто-то постукивал по части тела. Мужчины и женщины были в равной степени подвержены заразному зуду, но люди с более высоким показателем «невротизма» (склонности к негативным эмоциям) испытывали больший зуд.