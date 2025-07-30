Учёный рассказал, обязательно ли для обучения чему-то читать

Учёный рассказал, обязательно ли для обучения чему-то читатьИли можно получать всё через аудио
Стефани Н. Дель Туфо, лингвист, доцент кафедры образования и развития человека, Университет Делавэра, изучает, как биологические факторы и социальный опыт формируют язык. Её работа посвящена тому, как наш мозг обрабатывает устную и письменную речь.
И через чтение, и через прослушивание аудио можно получать информацию. Однако аудирование на даёт всех преимуществ чтения, и наоборот. Оба этих процесса важны, но не взаимозаменяемы.
Мозг человека использует одни и те же языковые и когнитивные системы для чтения и слушания. Но также он выполняет разные функции в зависимости от того, как вы воспринимаете информацию.
Мы можем читать в комфортном для себя темпе, а вот слушание требует, чтобы мозг работал в темпе говорящего. Речь - это также непрерывный поток, а не отдельные слова. Это требует от нашего мозга быстрого определения границ слов и связывания звуков со значениями. Также мозг должен обращать внимание на тон, личность говорящего и контекст для понимания смысла сказанного.
Исследования показывают, что слушать может быть сложнее, чем читать, особенно если материал сложный или незнакомый. Также жанр влияет на то, как вы читаете. Разные виды текстов задействуют разные нейронные сети: например, вымышленные истории - области мозга, отвечающие за социальное понимание и повествование, научпоп - нейронные сети, способствующие стратегическому мышлению и целенаправленному вниманию.
Чтение сложного материала и с практической точки зрения обычно проще, чем слушание. Оно позволяет легко ориентироваться в тексте, перечитывая отдельные фрагменты или подчёркивая важные моменты для дальнейшего изучения.
Наконец, важную роль играет вовлечённость. Когда в рамках одного исследования студентов попросили прочитать или прослушать подкаст, те, кто его прочёл, показали показали значительно лучшие результаты на тесте, чем те, кто слушал.
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