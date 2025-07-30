Учёный рассказал, обязательно ли для обучения чему-то читать

Стефани Н. Дель Туфо, лингвист, доцент кафедры образования и развития человека, Университет Делавэра, изучает, как биологические факторы и социальный опыт формируют язык. Её работа посвящена тому, как наш мозг обрабатывает устную и письменную речь.

И через чтение, и через прослушивание аудио можно получать информацию. Однако аудирование на даёт всех преимуществ чтения, и наоборот. Оба этих процесса важны, но не взаимозаменяемы.

Мозг человека использует одни и те же языковые и когнитивные системы для чтения и слушания. Но также он выполняет разные функции в зависимости от того, как вы воспринимаете информацию.