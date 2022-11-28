Удивительно, но факт: смартфоны оказались опасны для аллергиков

В недавних научных работах говорится, что смартфоны могут содержать на своей поверхности грибки и шерсть домашних животных. По этой причине аллергикам важно помнить об одном действии.

Американские учёные обнаружили, что аллергия на телефон действительно существует. И особенно склонны к ней те, кто страдает астмой или чей организм склонен к появлению аллергических реакций. Так, исследователям из Бостона и Айовы удалось зафиксировать на телефонах аллергены кошек и собак, β-d-глюканы в больших количествах. А теперь представьте, сколько раз в день мы прикасаемся к смартфону, прикладываем его к уху. Аллергены таким образом легко могут попасть в слизистую глаза, в нос или в дыхательные пути, а затем вызвать симптомы собственно аллергии.