Удовлетворённость жизнью и семейное положение оказались связаны с типом личности человека

Удовлетворённость жизнью и семейное положение оказались связаны с типом личности человекаЭто выяснили канадские учёные
Специалисты из Университета Торонто в Канаде провели опрос среди 1811 человек в возрасте от 25 до 59 лет. Все они минимум полгода были одиноки или же находились в отношениях. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.
Для определения черт личности участников опроса учёные обратились к модели «Большой пятёрки». В частности, оценивались уровень экстраверсии (общительность, энергичность), открытости опыту (любознательность, креативность), невротизма (тревожность, депрессия), добросовестности (продуктивность, надёжность), доброжелательности (сострадание, уважение).
В целом оказалось, что экстраверты счастливее интровертов вне зависимости от того, есть ли у них отношения. Также интровертам сложнее было налаживать контакт с окружающими, в том числе из-за того, что они реже оказывались в благоприятных для этого условиях.
С невротизмом и добросовестностью семейное положение было связано слабо. Одинокие люди реже говорили, что они следят за порядком, доводят дело до конца. Чаще они признавались, что они чувствуют себя напряжённо, нередко грустят, являются темпераментными. Вместе с тем добросовестные люди с более высокой вероятностью были целеустремлёнными, в том числе при вступлении в брак и получении работы.