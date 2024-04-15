Удовлетворённость жизнью и семейное положение оказались связаны с типом личности человека

В целом оказалось, что экстраверты счастливее интровертов вне зависимости от того, есть ли у них отношения. Также интровертам сложнее было налаживать контакт с окружающими, в том числе из-за того, что они реже оказывались в благоприятных для этого условиях.

С невротизмом и добросовестностью семейное положение было связано слабо. Одинокие люди реже говорили, что они следят за порядком, доводят дело до конца. Чаще они признавались, что они чувствуют себя напряжённо, нередко грустят, являются темпераментными. Вместе с тем добросовестные люди с более высокой вероятностью были целеустремлёнными, в том числе при вступлении в брак и получении работы.