Удушье и не только: названы серьёзные побочные эффекты употребления яблочных семечек

Удушье и не только: названы серьёзные побочные эффекты употребления яблочных семечекБудьте осторожны
Удушье и обструкция дыхательных путей. Яблочные семечки могут застрять в горле и попасть в дыхательные пути. Это приведёт к раздражению и воспалению лёгких. Особенно опасны мелкие семена для маленьких детей.
Расстройство желудка. Особенно часто оно встречается при употреблении семян яблок, если у человека синдром раздражённого кишечника или воспалительное заболевание кишечника.
Обострение дивертикулита. При наличии этого заболевания проконсультируйте с врачом, можно ли вам есть яблочные семечки.
Аллергическая реакция. У некоторых людей, хоть это и встречается редко, аллергия возникает только на семена яблок.
Отравление цианидом. Для этого нужно съесть много яблочных семечек. Симптомы этого состояния включают учащённое дыхание, одышку, судороги, потерю сознания.
