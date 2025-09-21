Удушье и не только: названы серьёзные побочные эффекты употребления яблочных семечек

Удушье и обструкция дыхательных путей. Яблочные семечки могут застрять в горле и попасть в дыхательные пути. Это приведёт к раздражению и воспалению лёгких. Особенно опасны мелкие семена для маленьких детей.

Расстройство желудка. Особенно часто оно встречается при употреблении семян яблок, если у человека синдром раздражённого кишечника или воспалительное заболевание кишечника.

Обострение дивертикулита. При наличии этого заболевания проконсультируйте с врачом, можно ли вам есть яблочные семечки.